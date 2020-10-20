Монтаж видео

Добрый день!

Смонтирую для Вас любое видео из ваших материалов (фото/видео), видео для сторис, ютуб.

Также готова сделать видео-коллаж из ваших фотографий (например, в подарок на др или свадьбу, да поводов куча найдется).

От вас лишь требуется:

- предоставить материал, который необходимо смонтировать (видео, фото)

- описать идею какое видео вы хотите получить, чтобы я могла максимально точно воплотить эту идею в жизнь. Но если у вас нет идеи, то не проблема.

Примеры моих работ можно посмотреть в моем инстаграмме. (alisa_kolesnikova_video)