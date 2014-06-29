alisa_semenova

Копирайтер-переводчик

Имею оконченное высшее образование, специальность - прикладной лингвист. Английским языком владею на высоком уровне.

Написание статей — это хобби, которое стало моей работой. Я постоянно совершенствую свои профессиональные навыки и всегда открыта для новых возможностей. Стремлюсь к тому, чтобы мои работы максимально соответствовали требованиям и пожеланиям заказчика.

Работаю копирайтером с 2010 года, имею большой опыт написания SEO-оптимизированных статей на английском и русских языках. Работы выполняю качественно (до 100% уникальности), грамотно и в указанные сроки.