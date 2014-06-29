alisa_semenova

Алиса Склярова alisa_semenovaalisa_semenova
35 летУкраина/Николаев
13 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
Копирайтер-переводчик
Имею оконченное высшее образование, специальность - прикладной лингвист. Английским языком владею на высоком уровне.
Написание статей — это хобби, которое стало моей работой. Я постоянно совершенствую свои профессиональные навыки и всегда открыта для новых возможностей. Стремлюсь к тому, чтобы мои работы максимально соответствовали требованиям и пожеланиям заказчика.
Работаю копирайтером с 2010 года, имею большой опыт написания SEO-оптимизированных статей на английском и русских языках. Работы выполняю качественно (до 100% уникальности), грамотно и в указанные сроки.