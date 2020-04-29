Здравствуйте! меня зовут Наталья. Буду рада предложить Вам свои услуги по созданию веб-дизайна.

Специализируюсь на создании уникального дизайна для одностраничных, многостраничных сайтов, баннеров, 3D-иконок и инфографики ориентируюсь на долгосрочное сотрудничество.

Напишите мне и мы обсудим любую идею для реализации.

Моё портфолио можно посмотреть здесь: https://www.behance.net/alisahassani

Цены за дизайн:

Лендинг от 100$ ( 4-7 дней )

Адаптивная версия ( телефон, планшет ) 50$ ( 1 день )

Баннеры от 5 $

Работаю по предоплате 50% или через безопасный платёж на Weblancer.

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