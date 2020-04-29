Здравствуйте! меня зовут Наталья. Буду рада предложить Вам свои услуги по созданию веб-дизайна.
Специализируюсь на создании уникального дизайна для одностраничных, многостраничных сайтов, баннеров, 3D-иконок и инфографики ориентируюсь на долгосрочное сотрудничество.
Напишите мне и мы обсудим любую идею для реализации.
Моё портфолио можно посмотреть здесь: https://www.behance.net/alisahassani
Цены за дизайн:
Лендинг от 100$ ( 4-7 дней )
Адаптивная версия ( телефон, планшет ) 50$ ( 1 день )
Баннеры от 5 $
Работаю по предоплате 50% или через безопасный платёж на Weblancer.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Баннер для сайта "Доставка цветов"71 просмотр
- Баннер для интернет-магазина "Бижутерии"61 просмотр
- Баннер для сайта "Доставка цветов"68 просмотров
- Баннер для сайта "Магазин цветов"79 просмотров
- Баннер для сайта "Строительной компании"91 просмотр
- Баннер для сайта "Сервис доставки еды"77 просмотров
- Баннер для интернет-магазина оправ, Канада68 просмотров
- Редизайн первого экрана сайта "Мисс совершенство"66 просмотров
- Пошив авто-чехлов53 просмотра
- Канадский бренд оправ- N49° EYEWEAR103 просмотра
- Доставка пиццы из печи75 просмотров
- Строительная компания66 просмотров
Дизайн сайтов
нет отзывов
$5/час
от $50от 4 дней
#1667
Баннеры
нет отзывов
от $5
от 1 дня
#1740