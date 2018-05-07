Требуется разработка одностраничного сайта-визитки под ключ. Необходимо создать привлекательный дизайн и реализовать функциональность, которая будет соответствовать потребностям бизнеса. Ожидается качественная работа и соблюдение сроков.
—
недостаточно оценок
—
недостаточно рекомендаций
$15
выплачено фрилансерам
—
нет выбранных исполнителей
—
нет постоянных исполнителей
—
нет безопасных платежей
- Сайты «под ключ»56 заявокЗакрытгод назад
У нас есть Team City надстройка для автоматизации работы в репозиториях, которая крутится на Google Cloud. 1. Задача состоит в том, чтобы добавить параметр в job который бы назывался overwrite_own_branches и приобретал значение true ...Прикладное ПОнет заявокЗакрыт5 лет назад
- $10
Требования 1. High Res 3200px by 320px 2. 1128х121 На баннере должно быть круто расположена айдентика пример прикрепил - айдентику скину исполнителюБаннеры33 заявкиЗакрыт5 лет назад
- Баннеры16 заявокЗакрыт5 лет назад
- $15Логотипы и Знаки32 заявкиЗакрыт5 лет назад
Необходим дизайн визитки интернет магазина покупок из Австрии и ГерманииДизайн продукции1 исполнительЗавершен5 лет назад
Оптимизировать сайт на WordPress, и увеличить скорость загрузки сайтаИнтернет-магазины11 заявокЗакрыт7 лет назад
Отзывы фрилансеров
$15
10 баллов
5 лет назад
Все просто на высоте! Задание четкое, оплата мгновенная, Рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
Делали визитку - дизайн - просто сказка - очень надежный исполнитель, все четко и в срок, на правки была просто мгновенная реакция - все прошло выше всяких похвал. Визитка вышла яркая и в то же время в минималистичном стиле. Сделали очень качественно и в срок оговоренный заранее. Очень благодарны Наталье. Только позитивные эмоции от ее работы и сотрудничества. 10/10 РЕКОМЕНДУЮ!