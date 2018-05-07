Делали визитку - дизайн - просто сказка - очень надежный исполнитель, все четко и в срок, на правки была просто мгновенная реакция - все прошло выше всяких похвал. Визитка вышла яркая и в то же время в минималистичном стиле. Сделали очень качественно и в срок оговоренный заранее. Очень благодарны Наталье. Только позитивные эмоции от ее работы и сотрудничества. 10/10 РЕКОМЕНДУЮ!