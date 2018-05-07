alisahur

Алиса Гур alisahur

 
30 лет
7 лет на фриланс-бирже
Была
год назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$15
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

Wolfina
33 года
6 лет в сервисе
Была
4 года назад
$15
10 баллов
5 лет назад
Дизайн визитки
Все просто на высоте! Задание четкое, оплата мгновенная, Рекомендую к сотрудничеству!
Делали визитку - дизайн - просто сказка - очень надежный исполнитель, все четко и в срок, на правки была просто мгновенная реакция - все прошло выше всяких похвал. Визитка вышла яркая и в то же время в минималистичном стиле. Сделали очень качественно и в срок оговоренный заранее. Очень благодарны Наталье. Только позитивные эмоции от ее работы и сотрудничества. 10/10 РЕКОМЕНДУЮ!
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