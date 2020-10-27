alisaklimova

Создание и продвижение сайтов на WordPress

Добрый день. Меня зовут Алиса, я специалист в сфере создания адаптивных сайтов на CMS Wordpress. Предлагаю полный спектр услуг по созданию, продвижению и ведению Вашего сайта.

Делая заказ у меня, Вы получаете:

• Современный сайт, оптимизированный под все поисковые системы. Создаю "умные" сайты, полностью защищенные и готовые для дальнейшего продвижения, адаптированные под любые устройства (ПК, планшет, смартфон);

Профессиональные навыки:

• Создание, наполнение, продвижение сайтов на wordpress, вёрстка landing page;

• Защита сайта от взлома и спама;

• Полная настройка и внутренняя SEO оптимизация сайта;

• Добавление сайта в инструменты для вебмастеров Google и Yandex;

• Подключение SSL-сертификата

• HTML, CSS;

• Настройка рекламы в Яндекс.Директ и Google Adwords;

• Установка счетчиков и метрик;

• Наполнение сайта контентом (сео-тексты, подбор изображений);

• Настройка кэширования, ускорение загрузки страниц;

Мои работы:

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