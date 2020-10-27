alisaklimova

Добрый день. Меня зовут Алиса, я специалист в сфере создания адаптивных сайтов на CMS Wordpress. Предлагаю полный спектр услуг по созданию, продвижению и ведению Вашего сайта.
Делая заказ у меня, Вы получаете:
• Современный сайт, оптимизированный под все поисковые системы. Создаю "умные" сайты, полностью защищенные и готовые для дальнейшего продвижения, адаптированные под любые устройства (ПК, планшет, смартфон);
Профессиональные навыки:
• Создание, наполнение, продвижение сайтов на wordpress, вёрстка landing page;
• Защита сайта от взлома и спама;
• Полная настройка и внутренняя SEO оптимизация сайта;
• Добавление сайта в инструменты для вебмастеров Google и Yandex;
• Подключение SSL-сертификата
• HTML, CSS;
• Настройка рекламы в Яндекс.Директ и Google Adwords;
• Установка счетчиков и метрик;
• Наполнение сайта контентом (сео-тексты, подбор изображений);
• Настройка кэширования, ускорение загрузки страниц;
Мои работы: