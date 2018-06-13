Анастасия Лисакова alisakovaalisakova
29 летРоссия/Санкт-Петербург
6 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
HTML-верстальщик
Контакты:
Telegram - @alisakova
Email - [email protected]
Опыт разработки 1 год. Работаю на должности "HTML-верстальщик".
Умения и технологии:
- HTML/HTML5
- CSS/CSS3
- Flexbox
- Адаптивная верстка
- SCSS
- Gulp
- Git
- Верстка PSD и Sketch макетов
- Начальные знания JS
- Знание Adobe Photoshop
Готова не только верстать с нуля, но и выполнять правки по проектам.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Hamster Marketplace236 просмотров
- Landing page No rules191 просмотр
- Landing page Hugo213 просмотров
- Landing-page для портфолио205 просмотров
- Создание landing-page201 просмотр