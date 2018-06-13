alisakova

Анастасия Лисакова alisakova

 
29 летРоссия/Санкт-Петербург
6 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
HTML-верстальщик

Контакты: 

Telegram - @alisakova

Email - [email protected]

Опыт разработки 1 год. Работаю на должности "HTML-верстальщик". 

Умения и технологии: 

- HTML/HTML5

- CSS/CSS3

- Flexbox

- Адаптивная верстка

- SCSS

- Gulp

- Git

- Верстка PSD и Sketch макетов

- Начальные знания JS

- Знание Adobe Photoshop

Готова не только верстать с нуля,  но и выполнять правки по проектам. 

JavascriptHTMLCSSSCSSGulpPhotoshopGitSketch
Портфолио