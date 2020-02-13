alisakudriashova

Алиса alisakudriashovaalisakudriashova
28 летРоссия/Ярославль
4 года на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Сделаю яркий дизайн страниц, сайтов, баннеров за кратчайший срок!
Привет! Я именно тот человек, которого Вы ищете! Уже довольно давно работаю графическим дизайнеров и веб-дизайнером, проходила курсы журналистики, умею писать красивые и продающие тексты, люблю дизайнерить и создавать что-то яркое и запоминающиеся. Пиши, договоримся о цене и сроках выполнения работы!
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