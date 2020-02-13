alisakudriashova

Сделаю яркий дизайн страниц, сайтов, баннеров за кратчайший срок!

Привет! Я именно тот человек, которого Вы ищете! Уже довольно давно работаю графическим дизайнеров и веб-дизайнером, проходила курсы журналистики, умею писать красивые и продающие тексты, люблю дизайнерить и создавать что-то яркое и запоминающиеся. Пиши, договоримся о цене и сроках выполнения работы!