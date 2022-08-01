alisamaker

Алиса alisamaker

 
23 годаРоссия/Москва
2 года на фриланс-бирже
Была
год назад
Быстро и качественно

Приветствую Вас в моем профиле!

Меня зовут Алиса, я закончила университет с отличием, сейчас учусь в магистратуре и занимаюсь выполнением заказов.

Что я могу предложить?

  • создание современных презентаций
  • коррекция текстов
  • проверка орфографии
  • написание статей
  • создание и редакция различных файлов
  • работа с таблицами
  • ведение сайтов
  • помощь со студенческими и школьными работами
Мои ключевые навыки:
  • ответственность
  • грамотная речь
  • высокий уровень знания правил русского языка
  • уверенный пользователь ПК
  • опыт в написании статей, новостей, редакции текстов
  • опыт в работе над созданием проектов, гайдов, брошюр, буклетов

Выбрав меня, Вы 

  • получаете качественную работу в короткий срок
  • возможность внести изменения после просмотра работы, я учитываю ваши комментарии и замечания и готова внести сразу корректировку
  • возможность следить за работой на этапах ее выполнения, если это необходимо.
Написание статей