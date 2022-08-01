alisamaker

Быстро и качественно
Приветствую Вас в моем профиле!
Меня зовут Алиса, я закончила университет с отличием, сейчас учусь в магистратуре и занимаюсь выполнением заказов.
Что я могу предложить?
- создание современных презентаций
- коррекция текстов
- проверка орфографии
- написание статей
- создание и редакция различных файлов
- работа с таблицами
- ведение сайтов
- помощь со студенческими и школьными работами
- ответственность
- грамотная речь
- высокий уровень знания правил русского языка
- уверенный пользователь ПК
- опыт в написании статей, новостей, редакции текстов
- опыт в работе над созданием проектов, гайдов, брошюр, буклетов
Выбрав меня, Вы
- получаете качественную работу в короткий срок
- возможность внести изменения после просмотра работы, я учитываю ваши комментарии и замечания и готова внести сразу корректировку
- возможность следить за работой на этапах ее выполнения, если это необходимо.
Я против войны в Украине!