alisamaker

Быстро и качественно

Приветствую Вас в моем профиле!

Меня зовут Алиса, я закончила университет с отличием, сейчас учусь в магистратуре и занимаюсь выполнением заказов.

Что я могу предложить?

создание современных презентаций

коррекция текстов

проверка орфографии

написание статей

создание и редакция различных файлов

работа с таблицами

ведение сайтов

помощь со студенческими и школьными работами

ответственность

грамотная речь

высокий уровень знания правил русского языка

уверенный пользователь ПК

опыт в написании статей, новостей, редакции текстов

опыт в работе над созданием проектов, гайдов, брошюр, буклетов

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