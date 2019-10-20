alissalog

Алиса alissalog

 
33 года
7 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Наполнение сайтов любой тематики. Качественно и в срок!

Качественное наполнение сайта:

• статьи любой сложности;

• работа с изображениями;

• знание html.

Работа с текстами и базами данных, транскрибация аудио- и видеозаписей.

  • Прямая ссылка на корзину с добавленным товаром

    Здравствуйте. Необходимо создать прямую ссылку на страницу оформления заказа или на корзину с добавленным товаром. Товар находится на маркетплейсах. Бюджет и сроки оговариваются.

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Статьи на Дзен

    Доброго времени суток! Требуется автор с опытом для написания 25 тем для дзен канала. Тематика - советы для дома и разные лайфхаки. Темы дам. Стоимость - 30 руб. за тыс. символов В ...

    Копирайтинг7 заявок
    Закрыт
    6 лет назад