Здравствуйте. Необходимо создать прямую ссылку на страницу оформления заказа или на корзину с добавленным товаром. Товар находится на маркетплейсах. Бюджет и сроки оговариваются.
Веб-программирование2 заявки
Закрыт
4 года назад
Качественное наполнение сайта:
• статьи любой сложности;
• работа с изображениями;
• знание html.
Работа с текстами и базами данных, транскрибация аудио- и видеозаписей.
Здравствуйте. Необходимо создать прямую ссылку на страницу оформления заказа или на корзину с добавленным товаром. Товар находится на маркетплейсах. Бюджет и сроки оговариваются.
Доброго времени суток! Требуется автор с опытом для написания 25 тем для дзен канала. Тематика - советы для дома и разные лайфхаки. Темы дам. Стоимость - 30 руб. за тыс. символов В ...