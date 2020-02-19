alissavasilyeva

Создаю дизайн и внедряю его в вашу жизнь!

Всегда качественно и в срок!

Мои услуги:

- ДИЗАЙН ПОЛИГРАФИИ: логотипы, визитки, упаковки продуктов, маркетинг-кит, листовки, баннеры.

- КОПИРАЙТЕР: пишу статьи на предложенные темы, посты в Instagram, описание товара. А так же коррекция: исправление разного рода ошибок, правильная постановка слов в предложении,

- СОЗДАНИЕ INSTAGRAM АККАУНТОВ: создание аватара, имени и описания профиля; дизайн постов (по договоренности)

Работая со мной вы экономите:

Деньги. Качественно разрабатываю дизайн. Стараюсь воплотить все ваши пожелания, что существенно экономит ваш бюджет и не требует заказа дополнительных услуг.

Время. Стараюсь выполнить все в кратчайшие сроки и не нарушаю их.

Нервы. Просьбы и доработки не структурного характера уже включены в стоимость работ! Если вы упустили ряд мелочей в дизайне, они будут внесены по Вашей просьбе без лишних споров и дополнительных затрат!

- всегда довожу дело до конца

- не нарушаю сроков

- всегда на связи

- даю консультацию по работе

Связь: