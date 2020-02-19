Алиса Васильева alissavasilyevaalissavasilyeva
22 годаКазахстан/Рудный
4 года на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Создаю дизайн и внедряю его в вашу жизнь!
Всегда качественно и в срок!
Мои услуги:
- ДИЗАЙН ПОЛИГРАФИИ: логотипы, визитки, упаковки продуктов, маркетинг-кит, листовки, баннеры.
- КОПИРАЙТЕР: пишу статьи на предложенные темы, посты в Instagram, описание товара. А так же коррекция: исправление разного рода ошибок, правильная постановка слов в предложении,
- СОЗДАНИЕ INSTAGRAM АККАУНТОВ: создание аватара, имени и описания профиля; дизайн постов (по договоренности)
Работая со мной вы экономите:
- Деньги. Качественно разрабатываю дизайн. Стараюсь воплотить все ваши пожелания, что существенно экономит ваш бюджет и не требует заказа дополнительных услуг.
- Время. Стараюсь выполнить все в кратчайшие сроки и не нарушаю их.
- Нервы. Просьбы и доработки не структурного характера уже включены в стоимость работ! Если вы упустили ряд мелочей в дизайне, они будут внесены по Вашей просьбе без лишних споров и дополнительных затрат!
- всегда довожу дело до конца
- не нарушаю сроков
- всегда на связи
- даю консультацию по работе
Связь:
- Instagram: https://www.instagram.com/alissavasilyeva
- VK: https://vk.com/vasilyevaalissa
- Контактный номер: +77074642130