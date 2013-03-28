alitaassofnm

Образование:
Харьковская государственная академия дизайна и искусств,
факультет: «Графический дизайн», специальность: «Графический дизайнер».
Практические навыки:
базовые знания HTML/CSS;
свободное владение графическими пакетами — Photoshop, Illustrator;
работа в программах верстки — InDesign.
Опыт работы: 2 года
Ноябрь 2010 г. — май 2012 г.: ЧП «Simple Solutions» (web-дизайн)
Должность — web-дизайнер; обязанности: дизайн сайтов.
Октябрь 2009 г. — июнь 2010 г.: ЧП «OrdaSoft» (web-дизайн)
(разработка полиграфической продукции, web-дизайн).
Должность — web-дизайнер; обязанности: разработка дизайна
рекламной продукции, дизайн сайтов.
Октябрь 2008 г. — май 2009 г: издательство «Золотые страницы»
(разработка полиграфической продукции).
Должность — дизайнер; обязанности: разработка дизайна
рекламной продукции.
Осень 2006 г. — июль 2008 г.: ЧП «Фишка»
(разработка сувенирной продукции).
Должность — дизайнер; обязанности: разработка дизайна
сувенирной продукции.
2005 г – 2006 г.: ООО «МАН»
(разработка макетов открыток и подарочных пакетов);
Должность — дизайнер; обязанности: разработка дизайна
открыток и подарочных пакетов.
e-mail: [email protected]