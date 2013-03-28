alitaassofnm

Наталья Малахова alitaassofnm

 
41 год
12 лет на фриланс-бирже
Была
12 лет назад
Web-дизайнер (разработка графического оформления сайтов и баннеров)

Образование:

Харьковская государственная академия дизайна и искусств,

факультет: «Графический дизайн», специальность: «Графический дизайнер».

Практические навыки:

базовые знания HTML/CSS;

свободное владение графическими пакетами — Photoshop, Illustrator;

работа в программах верстки — InDesign.

Опыт работы: 2 года

Ноябрь 2010 г. — май 2012 г.: ЧП «Simple Solutions» (web-дизайн)

Должность — web-дизайнер; обязанности: дизайн сайтов.

Октябрь 2009 г. — июнь 2010 г.: ЧП «OrdaSoft» (web-дизайн)

(разработка полиграфической продукции, web-дизайн).

Должность — web-дизайнер; обязанности: разработка дизайна

рекламной продукции, дизайн сайтов.

Октябрь 2008 г. — май 2009 г: издательство «Золотые страницы»

(разработка полиграфической продукции).

Должность — дизайнер; обязанности: разработка дизайна

рекламной продукции.

Осень 2006 г. — июль 2008 г.: ЧП «Фишка»

(разработка сувенирной продукции).

Должность — дизайнер; обязанности: разработка дизайна

сувенирной продукции.

2005 г – 2006 г.: ООО «МАН»

(разработка макетов открыток и подарочных пакетов);

Должность — дизайнер; обязанности: разработка дизайна

открыток и подарочных пакетов.

e-mail: [email protected]