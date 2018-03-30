aliterax

Артем aliterax

 
33 года
7 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
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  • Написание текстов для инстаграм - тематика "психология"

    Добрый день. Необходимо писать тексты в социальный паблик. Тематика психология. Нужно задевать темы из перечня, описывая понятным языком, но без логических ошибок. 50 текстов в месяц по 1000-1500 знаков.

    Копирайтинг31 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Заполнение сайта на битрикс

    Уважаемые коллеги. Есть задача для заполнения сайта на битриксе контентом. Подробное описание задачи, требования описаны здесь: https://yadi.sk/i/nsISEuh1nNzYhQ Примеры полноты товарной карточки и суть заполнения изложены. Открыты к взаимодействию. Автоматические ответы ...

    Наполнение сайтов17 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Разработка дизайна сайта фуд тематики

    Требуется специалист для редизайна сайта фуд тематики. Разработка макетов страниц и форм. ГлавнаяНовости список и карточкаТовары список категорий/категория/карточкаТиповые страницы оплата/доставка/контакты/где купитьвозможно, еще пара контентных страницРабота с предварительным прототипированием по результатам приемки наших ...

    Дизайн сайтов42 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Заполнение сайта на битрикс

    Требуется несколько контент -менеджеров для заполнения интернет-магазина товарами.   Магазин на битриксе.  Заполнять свойства, делать привязки.  Цены/фото – парсит программист, задача именно в корректировках и дозаполнении.  Прошу огласить ставки/прайсы, готовы работать

    Наполнение сайтов15 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Создать сайт на битриксе

    Добрый день.Ищем человека или компанию для реализации проекта.Срок 10 календарных дней.Работа через комиты в бакете.Оплата почасовая/попроектная.

    Сайты «под ключ»7 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Задача для хорошего битрикс-прогера

    Есть задача, расположена по ссылке: https://docs.google.com/document/d/1VRo7FBzgVh89_L1W5QDLQV9k2tEzGKIjvYgPaXxOQCw/edit#heading=h.u77zn09tokl Задача не типовая, инфраструктурная. Она не так проста с точки зрения понимания логики процессов, именно с точки зрения бизнеса. С точки ...

    Системы управления (CMS)нет заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Программирование сайта на Bitrix Framework + Angular

    Требуется специалист, который способен работать с битрикс на Уровне фреймворка. В сторону битрикса смотрим, т.к. задачу решить нужно быстро. Краткое ТЗ проекта:  Василий Петров занимается приемкой оборудования. У ...

    Angular
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    7 лет назад

  • Доработки сайта на битрикс

    Требуется человек для проведения доработок сайта на битрикс: Устранение баговНастройка кешированияУлучшение показателей Гугл ИнсайтКастомизация компонент по готовой версткеПоследующее ведение проектаЕсли вы оперируете почасовой ставкой, прошу сразу привести примеры программирования 2-3 блоков сайта и ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Построить план продвижения инстаграма

    Здравствуйте. Есть человек, который оказывает услуг, ремесленник. У него 1500 подписчиков. Хочет ремесленник открыть завод и стать его директором. Для этого ремесленнику требуется большой объем входящих заявок. И решил ремесленник получить их ...

    Социальные сети (SMM и SMO)8 заявок
    Закрыт
    7 лет назад