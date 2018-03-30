Добрый день. Необходимо писать тексты в социальный паблик. Тематика психология. Нужно задевать темы из перечня, описывая понятным языком, но без логических ошибок. 50 текстов в месяц по 1000-1500 знаков.
- Копирайтинг31 заявкаЗакрыт6 лет назад
Уважаемые коллеги. Есть задача для заполнения сайта на битриксе контентом. Подробное описание задачи, требования описаны здесь: https://yadi.sk/i/nsISEuh1nNzYhQ Примеры полноты товарной карточки и суть заполнения изложены. Открыты к взаимодействию. Автоматические ответы ...Наполнение сайтов17 заявокЗакрыт6 лет назад
Требуется специалист для редизайна сайта фуд тематики. Разработка макетов страниц и форм. ГлавнаяНовости список и карточкаТовары список категорий/категория/карточкаТиповые страницы оплата/доставка/контакты/где купитьвозможно, еще пара контентных страницРабота с предварительным прототипированием по результатам приемки наших ...Дизайн сайтов42 заявкиЗакрыт6 лет назад
Требуется несколько контент -менеджеров для заполнения интернет-магазина товарами. Магазин на битриксе. Заполнять свойства, делать привязки. Цены/фото – парсит программист, задача именно в корректировках и дозаполнении. Прошу огласить ставки/прайсы, готовы работатьНаполнение сайтов15 заявокЗакрыт6 лет назад
Добрый день.Ищем человека или компанию для реализации проекта.Срок 10 календарных дней.Работа через комиты в бакете.Оплата почасовая/попроектная.Сайты «под ключ»7 заявокЗакрыт6 лет назад
Есть задача, расположена по ссылке: https://docs.google.com/document/d/1VRo7FBzgVh89_L1W5QDLQV9k2tEzGKIjvYgPaXxOQCw/edit#heading=h.u77zn09tokl Задача не типовая, инфраструктурная. Она не так проста с точки зрения понимания логики процессов, именно с точки зрения бизнеса. С точки ...Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт6 лет назад
Добрый день. Нужно сделать рассылку на указанное число почтовых ящиков. Обычное письмо про новое приложение в эпл стор. Как начать работу? Как долго рассылать? Какие расходы? На что они ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт7 лет назад
Требуется специалист, который способен работать с битрикс на Уровне фреймворка. В сторону битрикса смотрим, т.к. задачу решить нужно быстро. Краткое ТЗ проекта: Василий Петров занимается приемкой оборудования. У ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Требуется человек для проведения доработок сайта на битрикс: Устранение баговНастройка кешированияУлучшение показателей Гугл ИнсайтКастомизация компонент по готовой версткеПоследующее ведение проектаЕсли вы оперируете почасовой ставкой, прошу сразу привести примеры программирования 2-3 блоков сайта и ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Здравствуйте. Есть человек, который оказывает услуг, ремесленник. У него 1500 подписчиков. Хочет ремесленник открыть завод и стать его директором. Для этого ремесленнику требуется большой объем входящих заявок. И решил ремесленник получить их ...Социальные сети (SMM и SMO)8 заявокЗакрыт7 лет назад
- Мобильные приложения7 заявокЗакрыт7 лет назад