Интернет-маркетолог
- Изучение и анализ целевой аудитории, составление портрета потенциального клиента, чтобы понимать его, привлекать и удерживать.
- Мониторинг рынка и его тенденций, слабых и сильных сторон, изучение конкурентов.
- Составление стратегии продвижения бренда или товара.
- Работа с аналитикой — оценка эффективности рекламных кампаний, корректировки, аудиты.
- Ведение рекламных кампаний в Яндекс-директ, Google AdWords и т.д.
- Поиск новых рекламных каналов для привлечения большего числа заявок
- Проведение маркетинговых акций, коллабораций и копромо, составление программ лояльности, привлечение новых посетителей.
Я против войны в Украине!