Интернет-маркетолог Изучение и анализ целевой аудитории, составление портрета потенциального клиента, чтобы понимать его, привлекать и удерживать.

Мониторинг рынка и его тенденций, слабых и сильных сторон, изучение конкурентов.

Составление стратегии продвижения бренда или товара.

Работа с аналитикой — оценка эффективности рекламных кампаний, корректировки, аудиты.

Ведение рекламных кампаний в Яндекс-директ, Google AdWords и т.д.

Поиск новых рекламных каналов для привлечения большего числа заявок

Проведение маркетинговых акций, коллабораций и копромо, составление программ лояльности, привлечение новых посетителей.

Я против войны в Украине !