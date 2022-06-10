alivolin

Алина Бережнова alivolin

 
24 годаРоссия/Москва
2 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Интернет-маркетолог
  • Изучение и анализ целевой аудитории, составление портрета потенциального клиента, чтобы понимать его, привлекать и удерживать.
  • Мониторинг рынка и его тенденций, слабых и сильных сторон, изучение конкурентов.
  • Составление стратегии продвижения бренда или товара.
  • Работа с аналитикой — оценка эффективности рекламных кампаний, корректировки, аудиты.
  • Ведение рекламных кампаний в Яндекс-директ, Google AdWords и т.д.
  • Поиск новых рекламных каналов для привлечения большего числа заявок
  • Проведение маркетинговых акций, коллабораций и копромо, составление программ лояльности, привлечение новых посетителей.