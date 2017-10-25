Свободно владею компьютером, оргтехникой, имею опыт в заключение договоров и консультаций, уравновешена, приветлива, дружелюбна, дисциплинирована, умею расположить к себе, не конфликтная.
Могу решать вопросы организационного характера.
Имею опыт работы в интернет-магазинах: женской одежды, детской одежды, корпусной мебели, мото запчастей.
Так же работала администратором сервисного центра по ремонту Apple
Прошла курсы по SMM продвижению.
Умею:
- создание, ведение и развитие сообществ и групп в социальных сетях;
- составление медиапланов;
- ведение рекламных кампаний, подготовка и размещение рекламных материалов в социальных сетях;
- поиск, создание и размещение контента (тексты, фото, видео, аудио) в группах и сообществах;
- организация и проведение конкурсов, опросов, акций в группах и сообществах;
- привлечение целевой аудитории, увеличение количества посетителей, подписчиков, участников групп;
- мониторинг отзывов о компании, ответы на вопросы;
Информирования и ежедневный постинг соц сетях, VK, Инстаграме.
Написание рекламных постов.
Увеличения числа подписчиков, организация розыгрышей.
Так же разрабатываю дизайн групп.