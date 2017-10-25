aliwka

Герги Алина aliwka

 
34 годаУкраина/Луганск
6 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад

Свободно владею компьютером, оргтехникой, имею опыт в заключение договоров и консультаций, уравновешена, приветлива, дружелюбна, дисциплинирована, умею расположить к себе, не конфликтная. 

Могу решать вопросы организационного характера. 

Имею опыт работы в интернет-магазинах: женской одежды, детской одежды, корпусной мебели, мото запчастей.

Так же работала администратором сервисного центра по ремонту Apple

Прошла курсы по SMM продвижению.

Умею:

- создание, ведение и развитие сообществ и групп в социальных сетях; 

- составление медиапланов; 

- ведение рекламных кампаний, подготовка и размещение рекламных материалов в социальных сетях; 

- поиск, создание и размещение контента (тексты, фото, видео, аудио) в группах и сообществах; 

- организация и проведение конкурсов, опросов, акций в группах и сообществах; 

- привлечение целевой аудитории, увеличение количества посетителей, подписчиков, участников групп; 

- мониторинг отзывов о компании, ответы на вопросы; 

Информирования и ежедневный постинг соц сетях, VK, Инстаграме.

Написание рекламных постов.

Увеличения числа подписчиков, организация розыгрышей. 

Так же разрабатываю дизайн групп.

Рекламная кампания