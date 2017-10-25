Свободно владею компьютером, оргтехникой, имею опыт в заключение договоров и консультаций, уравновешена, приветлива, дружелюбна, дисциплинирована, умею расположить к себе, не конфликтная.

Могу решать вопросы организационного характера.

Имею опыт работы в интернет-магазинах: женской одежды, детской одежды, корпусной мебели, мото запчастей.

Так же работала администратором сервисного центра по ремонту Apple

Прошла курсы по SMM продвижению.

Умею:

- создание, ведение и развитие сообществ и групп в социальных сетях;

- составление медиапланов;

- ведение рекламных кампаний, подготовка и размещение рекламных материалов в социальных сетях;

- поиск, создание и размещение контента (тексты, фото, видео, аудио) в группах и сообществах;

- организация и проведение конкурсов, опросов, акций в группах и сообществах;

- привлечение целевой аудитории, увеличение количества посетителей, подписчиков, участников групп;

- мониторинг отзывов о компании, ответы на вопросы;

Информирования и ежедневный постинг соц сетях, VK, Инстаграме.

Написание рекламных постов.

Увеличения числа подписчиков, организация розыгрышей.

Так же разрабатываю дизайн групп.