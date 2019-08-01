aliyakarimova

Качественно и в сжатые сроки создам красивую упаковку для вашего информационного продукта. К каждому проекту нахожу индивидуальный подход
Ключевые навыки:
-Создание логотипов и фирменного стиля
-Создание лендингов
-Создание баннеров, визиток
-Создание презентаций
-Понимание основ верстки
-Адаптивный дизайн
-Прототипирование
-Подготовка макета к печати и верстке
-Владение Adobe Photoshop(работаю в основном в нем), Figma, Illustrator
Условия нашего сотрудничества:
1) Вы предоставляете мне техническое задание
2) Мы уточняем стоимость работы и сроки выполнения
3) Вы проводите предоплату в размере 50% от общей суммы работы.
4) В течении данного срока я предоставляю Вам превью выполненной работы на согласование.
5) Если необходимо, я вношу некоторые корректировки
6) Вы оплачиваете остаток суммы 50%
7) Я отправляю Вам исходники.
8) Завершив работу, обмениваемся отзывами
Мое портфолио: https://aliyadesign.pb.online/
Мой телефон (Whatsapp) : +7 (917) 888 32 54
Инстаграм: https://www.instagram.com/aliya_web_design/