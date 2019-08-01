aliyakarimova

Фрилансер с душой

Качественно и в сжатые сроки создам красивую упаковку для вашего информационного продукта. К каждому проекту нахожу индивидуальный подход

Ключевые навыки:

-Создание логотипов и фирменного стиля

-Создание лендингов

-Создание баннеров, визиток

-Создание презентаций

-Понимание основ верстки

-Адаптивный дизайн

-Прототипирование

-Подготовка макета к печати и верстке

-Владение Adobe Photoshop(работаю в основном в нем), Figma, Illustrator

Условия нашего сотрудничества:

1) Вы предоставляете мне техническое задание

2) Мы уточняем стоимость работы и сроки выполнения

3) Вы проводите предоплату в размере 50% от общей суммы работы.

4) В течении данного срока я предоставляю Вам превью выполненной работы на согласование.

5) Если необходимо, я вношу некоторые корректировки

6) Вы оплачиваете остаток суммы 50%

7) Я отправляю Вам исходники.

8) Завершив работу, обмениваемся отзывами

Мое портфолио: https://aliyadesign.pb.online/

Мой телефон (Whatsapp) : +7 (917) 888 32 54

Инстаграм: https://www.instagram.com/aliya_web_design/