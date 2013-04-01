Образование:

Закончила гос.университет по специальности "Прикладная математика и информатика"

В наст.время учусь в Институте физической культуры, будущий иструктор ЛФК

Около 7 лет посвятила MMORPG.

Сейчас активно занимаюсь спортом.

2 года проработала контент-менеджером.

Интересным для меня будет написание статей на темы:

1.Информатики

2.Киберспорта и MMORPG (в том числе и с уклоном в психологию)

3.Спорта (особенно фитнеса и бодибилдинга), правильного питания, правильных тренировок

4.Физической культуры для людей с отклонениями в здоровье

А также на любые интересующие вас темы, обязательно вчитаюсь, изучу.