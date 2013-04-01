Образование:
Закончила гос.университет по специальности "Прикладная математика и информатика"
В наст.время учусь в Институте физической культуры, будущий иструктор ЛФК
Около 7 лет посвятила MMORPG.
Сейчас активно занимаюсь спортом.
2 года проработала контент-менеджером.
Интересным для меня будет написание статей на темы:
1.Информатики
2.Киберспорта и MMORPG (в том числе и с уклоном в психологию)
3.Спорта (особенно фитнеса и бодибилдинга), правильного питания, правильных тренировок
4.Физической культуры для людей с отклонениями в здоровье
А также на любые интересующие вас темы, обязательно вчитаюсь, изучу.
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