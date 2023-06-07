alizaisstrange

Татьяна Засорина alizaisstrangealizaisstrange
Качественная вёрстка, точно в срок.
Вёрстка сайтов с чистым кроссбраузерным валидным кодом. БЭМ, адаптивность, flexbox, CSS3, HTML5, JS, jQuery.
Моя цель – предоставить лучшую услугу на рынке!
Работая со мной вы экономите:
- Деньги. Качественная адаптивная вёрстка. + Бесплатно внесу все необходимые правки в ходе работы.
- Время. Уверена, в ТЗ всего не учтёшь, поэтому я сама прогнозирую логику работы того или иного элемента вёрстки. Минимум вопросов – максимум результата.
- Нервы. Просьбы. пожелания и доработки уже включены в стоимость работ! Так что, если вы пропустили ряд мелочей в дизайне, они будут внесены в верстку по вашей просьбе без лишних споров и дополнительных затрат.
Гарантия.
В течение недели после передачи архива с готовой вёрсткой я бесплатно и сразу исправлю свои ошибки, которые могли быть пропущены при приёме работы и замечены позже.
Со мной удобно работать и мне важно, чтобы клиент остался доволен!
Связь:
E-mail: [email protected]
Telegram: @Aliza_Zzz