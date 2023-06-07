Качественная вёрстка, точно в срок.

Качественная вёрстка, точно в срок.

Вёрстка сайтов с чистым кроссбраузерным валидным кодом. БЭМ, адаптивность, flexbox, CSS3, HTML5, JS, jQuery.

Моя цель – предоставить лучшую услугу на рынке!

Работая со мной вы экономите:

- Деньги. Качественная адаптивная вёрстка. + Бесплатно внесу все необходимые правки в ходе работы.

- Время. Уверена, в ТЗ всего не учтёшь, поэтому я сама прогнозирую логику работы того или иного элемента вёрстки. Минимум вопросов – максимум результата.

- Нервы. Просьбы. пожелания и доработки уже включены в стоимость работ! Так что, если вы пропустили ряд мелочей в дизайне, они будут внесены в верстку по вашей просьбе без лишних споров и дополнительных затрат.

Гарантия.

В течение недели после передачи архива с готовой вёрсткой я бесплатно и сразу исправлю свои ошибки, которые могли быть пропущены при приёме работы и замечены позже.

Со мной удобно работать и мне важно, чтобы клиент остался доволен!

Связь:

E-mail: [email protected]

Vk: vk.com/alizaisstrange

Telegram: @Aliza_Zzz