Профессиональная верстка сайтов.

Ельцов Александр Алексеевич, образование – высшее (техническое), возраст – 56 лет, опыт работы во фрилансе – с 2011 года.

Личностные качества: высокая работоспособность и коммуникабельность, точность, аккуратность, своевременность.

Профессиональные навыки: photoshop, inkscape html 5, xhtml 1.0 transitional, css3, bootstrap, sass, jade, js, jQuery, php, responsive design and layout

Форма собственности: Физ. лицо

Skype: alkmet.nau (в скайп выхожу после получения сообщения на e-mail: [email protected], с указанием удобного для Вас времени сеанса связи)