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Ельцов Александр Алексеевич, образование – высшее (техническое), возраст – 56 лет, опыт работы во фрилансе – с 2011 года.
Личностные качества: высокая работоспособность и коммуникабельность, точность, аккуратность, своевременность.
Профессиональные навыки: photoshop, inkscape html 5, xhtml 1.0 transitional, css3, bootstrap, sass, jade, js, jQuery, php, responsive design and layout
Форма собственности: Физ. лицо
Skype: alkmet.nau (в скайп выхожу после получения сообщения на e-mail: [email protected], с указанием удобного для Вас времени сеанса связи)
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Портфолио
- Лендинг набора участников семинара173 просмотра
- E-mail рассылка140 просмотров
- Лендинг вебразработчиков163 просмотра
- Лендинг - изготовление мебели на заказ230 просмотров