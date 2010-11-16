all24rnd

Владимир Толмачев all24rnd

 
NaN летРоссия/Ростов-на-Дону
15 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад

Трудовая деятельность: 2008-2003гг.- выполнение частных заказов по отделке и дизайну внутренних помещений.

Дополнительные сведения: уверенный пользователь ПК, знание программ: Arhicad 11(рабочие чертежи) , 3D Max (2008,2009), Vray1.5,Fotoshop cs2(текстуры,обработка) Знание материалов и технологий отделочных работ,создание рабочих чертежей.

Портфолио:http://www.weblancer.net/users/all24rnd/portfolio/?category_id=15&page=last#406382

Электронная почта: [email protected]

тел.89085083292

isq 294239385

Портфолио