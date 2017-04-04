$20
Нужен ответственный исполнитель! Текст технического содержания на русском языке нужно адекватно перевести на польский. Объем текста – 10,5 тыс. знаков без пробелов. (4 стр. A4). Фрагмент текста прикрепляю.
Переводы5 заявок
Закрыт
7 лет назад
Маркетолог, SEO-специалист.
SEO и поисковое продвижение образовательных проектов.
Нужен ответственный исполнитель! Текст технического содержания на русском языке нужно адекватно перевести на польский. Объем текста – 10,5 тыс. знаков без пробелов. (4 стр. A4). Фрагмент текста прикрепляю.
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