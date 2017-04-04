alla-ko

Алла alla-ko

 
34 года
9 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
SEO, поисковое продвижение сайтов

Маркетолог, SEO-специалист.

SEO и поисковое продвижение образовательных проектов.

  • Нужен перевод текста с русского на польский язык

    $20

    Нужен ответственный исполнитель!  Текст технического содержания на русском языке нужно адекватно перевести на польский.  Объем текста – 10,5 тыс. знаков без пробелов. (4 стр. A4).  Фрагмент текста прикрепляю.

    Переводы5 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Дизайн сайта каминов

    Требуется выполнить редизайн сайта. Компания занимается производством и продажей биокаминов под заказ. Старый сайт не только морально и визуально устарел, но создает массу технических проблем для реализации коммерческих и маркетинговых целей.  Нужен ...

    DrupalMODXWordPress
    Дизайн сайтов36 заявок
    Закрыт
    8 лет назад