Копирайтер в диджитал
Занимаюсь текстами, потому что нравиться искать смыслы. Нравиться разбираться в сложном материале, переваривать его и синтезировать в понятный для аудитории. Нравиться применять в работе эмпатию.
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Портфолио
- Новость по выходу фильма Лёд285 просмотров
- Инфо-статья для SEO77 просмотров
- Инфо-статья71 просмотр
- О компании78 просмотров
- Посты Вконтакте75 просмотров
- Инстаграм посты70 просмотров
Копирайтинг
нет отзывов
$4/час
от $4от 1 дня
нет рейтинга
Редактирование и Корректура
нет отзывов
$2/час
от $4от 1 дня
нет рейтинга
Рерайтинг
нет отзывов
$2/час
от $4от 1 дня
нет рейтинга