alla_bott

Алла Ботт alla_bott

 
26 летРоссия/Москва
7 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Копирайтер в диджитал

Занимаюсь текстами, потому что нравиться искать смыслы. Нравиться разбираться в сложном материале, переваривать его и синтезировать в понятный для аудитории. Нравиться применять в работе эмпатию.

Портфолио
Копирайтинг
нет отзывов
$4/час
от $4от 1 дня
нет рейтинга
Редактирование и Корректура
нет отзывов
$2/час
от $4от 1 дня
нет рейтинга
Рерайтинг
нет отзывов
$2/час
от $4от 1 дня
нет рейтинга