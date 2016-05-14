редактор, автор

Без малого 20 лет (ой, вот время-то летит!)) работаю в медиа. Ведущих украинских (принято добавлять). Начинала как литературный редактор-корректор. Но большую часть времени трудилась журналистом и пишущим редактором. Как и сейчас, собственно, продолжаю заниматься тем же самым, и не надоедает)) Составлять буквы в слова - мое хобби. Пишу же я - профессионально - о культуре. (В свое время еще и закончила аспирантуру филфака, предзащитила диссертацию по истории русского авангарда).

Если нужен отличный текст (русский или украинский языки; родным считаю русский), пожалуйста, обращайтесь. Напишем, перепишем... Получим удовольствие сами - и читатели в накладе не останутся.