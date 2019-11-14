Выполню перевод с/на английский и русский языки

Высшее образование: Лингвист. Преподаватель английского и немецкого языков. Имела опыт проживания и работы в США. Имею большой опыт деловой переписки на крупнейших интернет-сайтах (ebay, aliexpress, microsoft и др), а также общение по телефону с их представителями и положительное решение возникающих вопросов. Выполняла переводы методичек, путеводителей, деловых писем. Выполняю контрольные работы. Уровень владения языком С1, С2.