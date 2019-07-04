Дизайнер, верстальщик
Профессиональныенавыки: Знание персональногокомпьютера (Word, Excel) Опыт работы в графических редакторах Adobe Photoshop, Corel Draw, Indesign. Подготовка файлов на печать.
Личностные качества:
Коммуникабельность,сообразительность, исполнительность, ответственность,
заинтересованность, креативность,желание работать, обучаемость.
Дополнительно. СертификатыHTML, Эффективноеуправление на основе статистик, Формула успеха в бизнесе. Курсы
Маркетинг-менеджмента. Курсы Английского языка. Владение словом, составление
концепций для продукта, слоганы.