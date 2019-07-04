alladi-85

Алла Яворская alladi-85

 
39 лет
6 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Дизайнер, верстальщик

Профессиональныенавыки: Знание персональногокомпьютера (Word, Excel) Опыт работы в графических редакторах Adobe Photoshop, Corel Draw, Indesign. Подготовка файлов на печать.

Личностные качества:                       

Коммуникабельность,сообразительность, исполнительность, ответственность,

заинтересованность, креативность,желание работать, обучаемость.

Дополнительно. СертификатыHTML, Эффективноеуправление на основе статистик, Формула успеха в бизнесе. Курсы

Маркетинг-менеджмента. Курсы Английского языка. Владение словом, составление

концепций для продукта, слоганы.