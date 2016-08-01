Признаться честно, переводы для меня долгое время были лишь хобби, поскольку большую часть времени отнимала основная работа. Теперь основная работа в прошлом, и как же приятно вернуться к любимым переводам!

В основном, перевожу статьи для сайтов, блогов о путешествиях, здоровом образе жизни, а также описания товаров для интернет-магазинов и художественные тексты.

В то же время 10-летний опыт в финансовой сфере крупной производственной иностранной компании позволил на высоком уровне овладеть терминологией в сфере финансов и деловой документации на английском языке, поэтому без труда составляю и перевожу контракты, резюме, деловую переписку. Имеется сертификат ESOL (First Certificate Exam), English.