Алла Французова allafrantsuzovaallafrantsuzova
Здравствуйте! Меня зовут Алла. Дизайн - это моя жизнь. А поскольку лет уже ...цать, опыт накопился большой (с 2003 года) и тут я уже давно чувствую себя, как рыба в воде. Клиентов своих люблю взаимно и преданно!
Что умею (основные напр-ия):
- создание логотипов
- айдентика (фирменный стиль)
- идея бренда
- нейминг (идея названия компании или продукта)
- создание маскота (фирменного персонажа)
- дизайн полиграфии (от листовки до многостраничного каталога)
- отрисовка векторной графики
- дизайн наружной рекламы
- дизайн упаковки
- дизайн сайтов и приложений
- создание баннеров (статичных и анимированных)
- создание презентаций
- ретушь фотографий
- оформление стендов и выставок
В общем, я в состоянии самостоятельно обслуживать в плане дизайна целую компанию с нуля до бесконечности.
Мои принципы: всегда помню, что работаю ДЛЯ ЛЮДЕЙ и с людьми, поэтому не умничаю, не учу, не психую, а стараюсь помочь. Я никогда не пропаду, не завершив заказ до полного финала! Если речь идет о макетах сайта, то не уклонюсь от общения с программистами и доработаю моменты, если потребуется. Если это полиграфия, то проведу диалог с вашими печатниками и тоже поправлю макет, если вылезут спецтребования.
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