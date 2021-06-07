Ответственный дизайнер с большим опытом и колоссальным терпением

Здравствуйте! Меня зовут Алла. Дизайн - это моя жизнь. А поскольку лет уже ...цать, опыт накопился большой (с 2003 года) и тут я уже давно чувствую себя, как рыба в воде. Клиентов своих люблю взаимно и преданно!

Что умею (основные напр-ия):

- создание логотипов

- айдентика (фирменный стиль)

- идея бренда

- нейминг (идея названия компании или продукта)

- создание маскота (фирменного персонажа)

- дизайн полиграфии (от листовки до многостраничного каталога)

- отрисовка векторной графики

- дизайн наружной рекламы

- дизайн упаковки

- дизайн сайтов и приложений

- создание баннеров (статичных и анимированных)

- создание презентаций

- ретушь фотографий

- оформление стендов и выставок

В общем, я в состоянии самостоятельно обслуживать в плане дизайна целую компанию с нуля до бесконечности.

Мои принципы: всегда помню, что работаю ДЛЯ ЛЮДЕЙ и с людьми, поэтому не умничаю, не учу, не психую, а стараюсь помочь. Я никогда не пропаду, не завершив заказ до полного финала! Если речь идет о макетах сайта, то не уклонюсь от общения с программистами и доработаю моменты, если потребуется. Если это полиграфия, то проведу диалог с вашими печатниками и тоже поправлю макет, если вылезут спецтребования.