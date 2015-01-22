рерайт, копирайт

Рерайт, копирайт. Написано и размещено на сайтах более 1000 статей с органично вставленной контекстной рекламой на различные тематики. (Писала несколько месяцев для компании "Anixmedia Company" г. Минск). Например мои статьи: "Разумная реклама" на сайте http://asterplus.org/, статья "Семейный очаг" о каминах на сайтеhttp://adtp.ru/. Все статьи написанные мной сохранены и я могу предоставить их для ознакомления. Печать на ПК - 130 знаков в минуту, усидчивость, внимательность, исполнительность. С ответственностью отношусь к порученной работе и выполняю все распоряжения пунктуально и аккуратно. [email protected]