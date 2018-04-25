Копирайтер для вас.
Что я могу:
- писать информационные, продающие, SEO-тексты, тексты на главную, тексты для категорий и социальных сетей,
- оформлять готовый текст,
- писать на любые темы, кроме узкоспециализированных или технических,
- писать грамотно.
- не пишу канцелярским языком,
- не использую клише и штампы,
- не берусь за текст, если не напишу в срок.
- 1.5 года в профессии,
- курсы по копирайтингу от Вероники Головченко,
- фотошоп,
- eTXT антиплагиат,
- а главное, с людьми!
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