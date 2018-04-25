Копирайтер для вас.

Что я могу:

писать информационные, продающие, SEO-тексты, тексты на главную, тексты для категорий и социальных сетей,

оформлять готовый текст,

писать на любые темы, кроме узкоспециализированных или технических,

писать грамотно.

Что я не делаю:

не пишу канцелярским языком,

не использую клише и штампы,

не берусь за текст, если не напишу в срок.

Опыт

1.5 года в профессии,

курсы по копирайтингу от Вероники Головченко,

Умею работать с:

фотошоп,

eTXT антиплагиат,

а главное, с людьми!

Начнём сотрудничать? Пишите!