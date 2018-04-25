allamit

Алла Митяева allamit

 
41 годРоссия/Орехово-Зуево
8 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Копирайтер для вас.

Что я могу:

  • писать информационные, продающие, SEO-тексты, тексты на главную, тексты для категорий и социальных сетей,
  • оформлять готовый текст,
  • писать на любые темы, кроме узкоспециализированных или технических,
  • писать грамотно.
Что я не делаю:

  • не пишу канцелярским языком,
  • не использую клише и штампы,
  • не берусь за текст, если не напишу в срок.
Опыт

  • 1.5 года в профессии,
  • курсы по копирайтингу от Вероники Головченко,
Умею работать с:

  • фотошоп,
  • eTXT антиплагиат,
  • а главное, с людьми!
Начнём сотрудничать? Пишите!
Photoshop