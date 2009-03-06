Копирайинг, аудио
Работа с текстовыми документами.
Музыка, минусовки, фонограммы, все, что связано со звуком.
Образование высшее: Национальный университет. Факультет Социальной педагогики и Психологии.
С 2004 года работаю на студии звукозаписи "Бандж".
С 2007 занимаюсь копирайтом.
Портфолио
- Демонстрационная работа151 просмотр
- Объявление155 просмотров
- Мебель для семьи с домашними животными232 просмотра
- Глава из романа "Ключ"147 просмотров
- Цены на песни183 просмотра
- Мебель для семьи с домашними животными252 просмотра
- Без названия107 просмотров
- Без названия123 просмотра
- Без названия131 просмотр
- Без названия118 просмотров
- Без названия134 просмотра
- Без названия127 просмотров