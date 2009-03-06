allamusic

Алла Лазарева allamusic

 
38 летУкраина/Запорожье
15 лет на фриланс-бирже
Была
15 лет назад
Копирайинг, аудио

Работа с текстовыми документами.

Музыка, минусовки, фонограммы, все, что связано со звуком.

Образование высшее: Национальный университет. Факультет Социальной педагогики и Психологии.

С 2004 года работаю на студии звукозаписи "Бандж".

С 2007 занимаюсь копирайтом.

Портфолио
Показать больше работ