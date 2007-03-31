Опыт журналистской деятельности - с 1992 года, в том числе редакторской - с 1994.

Опыт работы в PR и рекламе - с 1995 года, в том числе на лидирующих позициях - с 1999 года.

Опыт работы в сети Интернет - с 2000 года.

С 2002 года работаю только в сети Интернет:

онлайн-консультации, контент-менеджмент, копирайт, всевозможные виды иных работ, связанных с разработкой рекламных и PR-материалов, а также с разработкой и редактированием текстовых материалов разнообразной тематики, стилистики и формата.