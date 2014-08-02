allarepossible

Web-дизайнер

Знание HTML, PHP, MySQL, Java Script, CSS.

Как пользователь: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Corel Draw, Dreamweaver.

Работа с интернет магазинами, создание сайтов на различных cms: WordPress, Drupal, S-builder, Joomla.

Верстка сайтов под различные браузеры (как блочная, так и табличная), поисковая оптимизация, контекстная реклама. Работа с Яндекс Маркетом, Яндекс Директом, Google Adwords.

Работа с социальными сетями: odnoklasniki, vkontakte, facebook, twitter, livejournal. Работа с биржами ссылок: sale.ru, seopult.ru, rookee.ru, linkfeed.ru; Биржами статей: miralinks.ru, liex.ru; Блогами.

Работа с программами анализаторами advego_plagiatus, site-auditor, semrush, keycollector. Работа со статистикой и анализом сайта: yandex metrika, google analytics, webmaster.yandex.ru, webmaster Google. Увеличении конверсии сайта за счет поведенческого фактора. Написание статей. Подбор рекламных площадок, порталов, каталогов.

Создание любой рекламной продукции: Плакаты, буклеты, листовки, визитки, подготовка макетов для типографии. Разработка фирменного стиля.