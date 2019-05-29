Перевод, Копирайт/рерайт, набор текстов

Считаю себя самодостаточным человеком,инициативным, грамотным, обладающим гибким интеллектом, широким кругозором и

системным подходом к работе, умеющим принимать взвешенные, оперативные решения.

Быстро обучаюсь, не считаю зазорным чего то не знать и спросить, в результате

получив новые навыки и знания, а вот скрываться под маской “всезнайки” и вредить этим рабочему процессу-не про меня. Обладаю высоким, можно сказать, гипертрофированным чувством

ответственности, которое имеет высокую ценность в работе. Имею грамотную речь,владею

армянским и русским языками в совершенстве английским, как продвинутый

пользователь, могу находить общий язык с людьми и логично излагать свои мысли,

имею четкое представление о деловом этикете. Обладаю навыком и опытом написания

статей на различные темы.