Навыки:
- программы Photoshop, Illustrator, Indesign, Dreamweaver.
- HTML, CSS,
- базовые знания РНР и jQuery.
- Аккуратный, c логичными названиями классов, написанный вручную код.
- Резиновая или фиксированная блочная (div), табличная (table)
- Кроссбраузерность
Адаптация верстки или дизайна под CMS Wordpress
Знание языков: французский,английский, русский
О времени работы:
Понедельник - Суббота
9-00 - 18 00
Портфолио
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- Voyage Oceanie125 просмотров
- Les Joueirs de Violon125 просмотров
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- Без названия109 просмотров