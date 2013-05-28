allee

Елена allee

 
46 летБельгия/Брюссель
11 лет на фриланс-бирже
Была
11 лет назад

Навыки:

- программы Photoshop, Illustrator, Indesign, Dreamweaver.

- HTML, CSS,

- базовые знания РНР и jQuery.

- Аккуратный, c логичными названиями классов, написанный вручную код.

- Резиновая или фиксированная блочная (div), табличная (table)

- Кроссбраузерность

Адаптация верстки или дизайна под CMS Wordpress

Знание языков: французский,английский, русский

О времени работы:

Понедельник - Суббота

9-00 - 18 00

WordPressHTMLCSSjQueryInDesignIllustratorPhotoshop
Портфолио
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