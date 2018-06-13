Специалист по интернет-рекламе // РСЯ
Менязовут Алексей. Я начинающий специалист в интернет-рекламе Рекламной СетиЯндекса.
Я прошел тренинг “Специалист по интернет-рекламе3.0”, усиленно изучил самые современные технологии рекламы, и готов их внедрить
для Вас бесплатно.
Тоесть я предлагаю настроить вам интернет рекламу бесплатно, взамен попрошу
только отзыв о моей работе.
Как Вам такое предложение?
Предлагаю обсудить детальнее.
В подтверждение прилагаю к письму сертификат опрохождения тренинга.
Жду от Вас ответа.
С уважением Алексей специалист в интернет-рекламе Рекламной СетиЯндекса