Специалист по интернет-рекламе // РСЯ

Менязовут Алексей . Я начинающий специалист в интернет-рекламе Рекламной СетиЯндекса.

Я прошел тренинг “Специалист по интернет-рекламе3.0”, усиленно изучил самые современные технологии рекламы, и готов их внедрить

для Вас бесплатно.

Тоесть я предлагаю настроить вам интернет рекламу бесплатно, взамен попрошу

только отзыв о моей работе.

Как Вам такое предложение?

Предлагаю обсудить детальнее .

В подтверждение прилагаю к письму сертификат опрохождения тренинга.

Жду от Вас ответа.

С уважением Алексей специалист в интернет-рекламе Рекламной СетиЯндекса