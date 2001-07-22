Александра Головатюк

UI/UX Designer

Дата рождения: 22.07.01

Проживание: г. Киев

Контактная информация:

Телефон: +380669259432

Электронная почта:

[email protected]

Ключевые знания и навыки:

Разработка фирменного стиля

Аккуратность, внимание к деталям

Аналитическое мышление

Уверенное владение Figma, Adobe XD

UI/UX

Landing page

Word, PowerPoint, Excel

Html, Css

Образование:

С 2019- КНУ им. Тараса Шевченко

по сегодняшний день «Перевод с испанского и английского языков»

Курсы:

2020 год Мичиганский университет

Introduction to HTML5

Дополнительная информация:

Иностранные языки: английский язык – Pre-Intermediate (B1).

испанский язык – Pre-Intermediate (B1).

русский – родной

украинский – родной