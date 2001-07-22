Александра Головатюк
UI/UX Designer
Дата рождения: 22.07.01
Проживание: г. Киев
Контактная информация:
Телефон: +380669259432
Электронная почта:
Ключевые знания и навыки:
Разработка фирменного стиля
Аккуратность, внимание к деталям
Аналитическое мышление
Уверенное владение Figma, Adobe XD
UI/UX
Landing page
Word, PowerPoint, Excel
Html, Css
Образование:
С 2019- КНУ им. Тараса Шевченко
по сегодняшний день «Перевод с испанского и английского языков»
Курсы:
2020 год Мичиганский университет
Дополнительная информация:
Иностранные языки: английский язык – Pre-Intermediate (B1).
испанский язык – Pre-Intermediate (B1).
русский – родной
украинский – родной