alleexsaa

Александра alleexsaa

 
24 года
6 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад

 Александра Головатюк

UI/UX Designer

Дата рождения: 22.07.01

Проживание: г. Киев 

Контактная информация: 

Телефон: +380669259432

Электронная почта:

  [email protected]

 

Ключевые знания и навыки:               

Разработка фирменного стиля

Аккуратность, внимание к деталям

Аналитическое мышление

Уверенное владение Figma, Adobe XD

UI/UX

Landing page

Word, PowerPoint, Excel

Html, Css

Образование:

С 2019-                                 КНУ им. Тараса Шевченко 

по сегодняшний день          «Перевод с испанского и английского языков»

Курсы: 

2020 год                          Мичиганский университет

    Introduction to HTML5

Дополнительная информация: 

Иностранные языки: английский язык – Pre-Intermediate (B1).

    испанский язык – Pre-Intermediate (B1).

    русский – родной

    украинский – родной