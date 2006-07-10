Пол: Муж
Возраст: 23
Образование: Высшее
Опыт работы: 3 года
Ищется удаленная работа, связанная с разработкой ПО под ОС Windows. Рассмотрю варианты, как в виде отдельного заказа, так и коллективного проекта:
- создание и поддержка прикладного ПО любой направленности;
- доработка и поддержка уже написанного ПО или переписывание старого
Профессиональные навыки:
- программирование с использованием MFC/STL библиотек;
- программирование с использованием Win32 API;
- сетевое программирование с использованием WinSocket API;
- опыт разработки multithreaded applications
- программирование интерфейсов сопряжения com, usb
- навыки работы с native и Java SIM Smart Card c использованием proactive commands, создание аплета
с помощью JAVA SIM Toolkit библиотек;
- разработка прикладного ПО для КПК на базе Windows Mobile (MVS .NET C#, Embedded C++)
- опыт разработки систем под WEB (HTML, DHTML, JavaScript, CGI) без использования специализированных редакторов;
- опыт совмещения различных сред разработки (MVS, Borland C, Asm, Watcom);
- создание руководств пользователя, инженерной документации;
- опыт администрирования серверов в одноранговой сети на базе ОС Linux (Mandrake, Slackware, Red Hat), FreeBSD (DNS, Samba, Firewall/NAT, WWW/FTP/SMTP/POP3 cервисы);
- опыт написания небольших скриптов для решения административных задач на Bash, Perl
Реальные разработки:
- 2003-2005 OOO “АТС-Конверс”
Инженер-программист
1) Создание системы удаленного мониторинга и управления источниками бесперебойного питания и инверторами на основе WEB-технологий.
Участие:
- постановка задачи, разработки структуры приложения и алгоритмов;
- написание кода на Borland C++ 3.1, Watcom 11, оптимизация частей программы по размеру на ассемблере, разработка интерфейсной части на основе WEB технологий (HTML/DHTML/JavaScript/CGI);
- отладка, сопровождение;
- написание инженерной документации
2) Создание программного обеспечения для загрузки обновлений программы через протокол прикладного уровня TFTP и интерфейс сопряжения последовательный порт
Участие:
- разработка структуры приложения и алгоритмов;
- написание кода на MVC 6.0 API;
- отладка, сопровождение;
- написание инженерной документации
3) Создание глобальной системы удаленного мониторинга и управления бесперебойного питания и инверторами с использованием протокола SMNP
Участие:
- тестирование
- 2005-2006 ООО “Тариф”
Инженер-программист
1) Создание аплета меню для GSM JAVA SIM
- разработка структуры приложения и алгоритмов;
- написание кода на IntellJ Idea;
- отладка
- В данный момент работаю в НЭЦ “Атис”
Инженер-программист
1) Создание системы управления и мониторинга приборами импульсного зондирования пути на железной дороге через интерфейс сопряжения последовательный порт
Участие:
- разработка структуры приложения и алгоритмов;
- написание кода на Microsoft Visual Studio .Net;
- отладка, сопровождение;
- написание руководства пользователя, инженерной документации
Проекты, выполненные в качестве фрилансера:
- 2006
1) SMSender – программа, производящую рассылку SMS сообщений, с помощью мобильных телефонов, поддерживающих стандарт GSM. Основными функциями программы являются:
- поддержка любых мобильных телефонов, реализующих обмен данными на основе AT-команд
- взаимодействие по последовательному порту данных
- подписка/отписка неограниченного количества абонентов
- автоматическое добавление/обновление файлов выпусков рассылок без прекращения сеанса связи
- поддержка вложенных SMS сообщений (concatenated sms)
- поддержка самых распространенных кодировок: ASCII, ISO8859-1, GSM, UCS2, UTF2
- вывод статусной информации о подписчиках и информации о функциональности телефона
Инструменты разработки:
- C/C++, Visual Studio .NET, Borland C, Watcom
- Java. IntelliJ Idea
- Assembler. MASM32
Дополнительные утилиты:
- Bounds Checker
- Visual Studio SourceSafe
- Debugging tools. SoftICE, WinDBG, Olly
- Install script systems. NSIS, Install Shield
Цель:
Удаленная работа системным программистом (C/С++), желательно, над серьезными большими проектами.
Интересы:
Проектирование ПО, объектный анализ ООП, изучение программ c использованием SoftIce/IDA
Образование:
1999 – 2004 Псковский Политехнический Институт специальность "Вычислительные машины, комплексы, системы и сети"
Могу уделять работе 4-6 часов в день. Готов выполнить тестовое задание.