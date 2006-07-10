Пол: Муж

Возраст: 23

Образование: Высшее

Опыт работы: 3 года

Ищется удаленная работа, связанная с разработкой ПО под ОС Windows. Рассмотрю варианты, как в виде отдельного заказа, так и коллективного проекта:

- создание и поддержка прикладного ПО любой направленности;

- доработка и поддержка уже написанного ПО или переписывание старого

Профессиональные навыки:

- программирование с использованием MFC/STL библиотек;

- программирование с использованием Win32 API;

- сетевое программирование с использованием WinSocket API;

- опыт разработки multithreaded applications

- программирование интерфейсов сопряжения com, usb

- навыки работы с native и Java SIM Smart Card c использованием proactive commands, создание аплета

с помощью JAVA SIM Toolkit библиотек;

- разработка прикладного ПО для КПК на базе Windows Mobile (MVS .NET C#, Embedded C++)

- опыт разработки систем под WEB (HTML, DHTML, JavaScript, CGI) без использования специализированных редакторов;

- опыт совмещения различных сред разработки (MVS, Borland C, Asm, Watcom);

- создание руководств пользователя, инженерной документации;

- опыт администрирования серверов в одноранговой сети на базе ОС Linux (Mandrake, Slackware, Red Hat), FreeBSD (DNS, Samba, Firewall/NAT, WWW/FTP/SMTP/POP3 cервисы);

- опыт написания небольших скриптов для решения административных задач на Bash, Perl

Реальные разработки:

- 2003-2005 OOO “АТС-Конверс”

Инженер-программист

1) Создание системы удаленного мониторинга и управления источниками бесперебойного питания и инверторами на основе WEB-технологий.

Участие:

- постановка задачи, разработки структуры приложения и алгоритмов;

- написание кода на Borland C++ 3.1, Watcom 11, оптимизация частей программы по размеру на ассемблере, разработка интерфейсной части на основе WEB технологий (HTML/DHTML/JavaScript/CGI);

- отладка, сопровождение;

- написание инженерной документации

2) Создание программного обеспечения для загрузки обновлений программы через протокол прикладного уровня TFTP и интерфейс сопряжения последовательный порт

Участие:

- разработка структуры приложения и алгоритмов;

- написание кода на MVC 6.0 API;

- отладка, сопровождение;

- написание инженерной документации

3) Создание глобальной системы удаленного мониторинга и управления бесперебойного питания и инверторами с использованием протокола SMNP

Участие:

- тестирование

- 2005-2006 ООО “Тариф”

Инженер-программист

1) Создание аплета меню для GSM JAVA SIM

- разработка структуры приложения и алгоритмов;

- написание кода на IntellJ Idea;

- отладка

- В данный момент работаю в НЭЦ “Атис”

Инженер-программист

1) Создание системы управления и мониторинга приборами импульсного зондирования пути на железной дороге через интерфейс сопряжения последовательный порт

Участие:

- разработка структуры приложения и алгоритмов;

- написание кода на Microsoft Visual Studio .Net;

- отладка, сопровождение;

- написание руководства пользователя, инженерной документации

Проекты, выполненные в качестве фрилансера:

- 2006

1) SMSender – программа, производящую рассылку SMS сообщений, с помощью мобильных телефонов, поддерживающих стандарт GSM. Основными функциями программы являются:

- поддержка любых мобильных телефонов, реализующих обмен данными на основе AT-команд

- взаимодействие по последовательному порту данных

- подписка/отписка неограниченного количества абонентов

- автоматическое добавление/обновление файлов выпусков рассылок без прекращения сеанса связи

- поддержка вложенных SMS сообщений (concatenated sms)

- поддержка самых распространенных кодировок: ASCII, ISO8859-1, GSM, UCS2, UTF2

- вывод статусной информации о подписчиках и информации о функциональности телефона

Инструменты разработки:

- C/C++, Visual Studio .NET, Borland C, Watcom

- Java. IntelliJ Idea

- Assembler. MASM32

Дополнительные утилиты:

- Bounds Checker

- Visual Studio SourceSafe

- Debugging tools. SoftICE, WinDBG, Olly

- Install script systems. NSIS, Install Shield

Цель:

Удаленная работа системным программистом (C/С++), желательно, над серьезными большими проектами.

Интересы:

Проектирование ПО, объектный анализ ООП, изучение программ c использованием SoftIce/IDA

Образование:

1999 – 2004 Псковский Политехнический Институт специальность "Вычислительные машины, комплексы, системы и сети"

Могу уделять работе 4-6 часов в день. Готов выполнить тестовое задание.