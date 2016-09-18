необходимо написать форму отписки от рассылки и разместить его на сайте novafish.ru
- Веб-программирование7 заявокЗакрыт5 лет назад
нужна динамическия и обычная шапка в сообщество https://vk.com/novafishБаннеры1 исполнительЗавершен5 лет назад
Нужно создать нормальный логотип на основе имеющегося. Формат должен подходить для размещения на банере (на выставке). Из пожеланий, чуть увеличить название компании (чтобы было видно Новафиш) и может быть подобрать фонЛоготипы и Знаки1 исполнительЗавершен6 лет назад
необходимо перенести скрипт сложного калькулятора с одного иностранного сайта на мойВеб-программирование3 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $20
Нужен загрузчик прайсов на сайт интернет-магазинаИнтернет-магазины1 исполнительЗавершен8 лет назад
У меня интернет магазин. Я выгружаю файл товарных позиций в эксель и могу с ним работать, а потом заливаю его обратно. В очередной раз один из 10 поставщиков изменяет цены на свою продукцию. И мне ...Наполнение сайтов9 заявокЗакрыт8 лет назад
Требуется установить на сайт калькулятор одежды по параметрам. Посетитель сайта вводит свои данные (рост, объем талии и прочее) а программа показывает подходит ли ему какой-нибудь размер или надо изменить какой-то параметр. Или может быть указать ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен9 лет назад
Скрипт подписки на страницах сайте www.novafish.ru Простой прямоугольник и внизу надпись подписаться. Хотелось бы чтобы все адреса подписчиков скапливались где-нибудь на сервере в текстовом файле. тел. 645-17-04 Спасибо!Веб-программирование9 заявокЗакрыт14 лет назад