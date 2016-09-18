allekso

Алексей allekso

 
51 год
14 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$8
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

Wolfina
33 года
7 лет в сервисе
Была
4 года назад
$8
10 баллов
5 лет назад
Шапка для вк страницы
Все супер!) Тз понятное, оплата мгновенная, рекомендую!
Наталья большое спасибо. Задание выполнено на 100%
Ответный отзыв
CREOLIT
41 год
19 лет в сервисе
Был
3 года назад
$8
10 баллов
6 лет назад
Создать логотип на основе имеющегося
Очень доволен сотрудничеством, рекомендую всем.
Отличная работы, сотрудничеством очень доволен. По изготовлению логотипа обращусь еще раз обязательно
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crackos
Кирилл 
31 год
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
$20
10 баллов
8 лет назад
Загрузка прайсов на сайт
Все прошло хорошо, рад очередному сотрудничеству.
Кирилл справился с моим непростым заданием на отлично. Всем рекомендую
Ответный отзыв
crackos
Кирилл 
31 год
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
$23
10 баллов
9 лет назад
Калькулятор одежды
Все прошло хорошо и без заминок, сотрудничеством доволен.
Все ОК. Быстро, качественно, недорого. Как только возникнет необходимость, в первую очередь обращусь к Кириллу
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