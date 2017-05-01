Юрист (обязательственное и корпоративное право)

Специализация: обязательственное право, корпоративное право, арбитражный процесс, исполнительное производство, проверка сделок с недвижимостью.

Образование: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Российский государственный университет правосудия»(2014-2018г.г.)

Специальность:юриспруденция.

Опыт работы:

В прериод обучения:

01.05.2017 - 18.07.2018 Помощник адвоката.

После окончания ВУЗа:

INTELLECT, юридическая фирма (Каждый второй юрист INTELLECT удостоен личной рекомендации авторитетных российских и международных рейтингов юридических фирм: Chambers Europe, Chambers Global, Legal 500 EMEA, Best Lawyers, WTR 1000, «Право.Ru-300» www.intellect.law).

18.07.2018 - 04.06.2019 Стажер

24.02.2020 Младший юрист

25.02.2020 - 26.04.2022 Юрист

С 26.04.2022 работаю в качестве самозанятого юриста.