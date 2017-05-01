Юрист (обязательственное и корпоративное право)
Специализация: обязательственное право, корпоративное право, арбитражный процесс, исполнительное производство, проверка сделок с недвижимостью.
Образование: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Российский государственный университет правосудия»(2014-2018г.г.)
Специальность:юриспруденция.
Опыт работы:
В прериод обучения:
- 01.05.2017 - 18.07.2018 Помощник адвоката.
INTELLECT, юридическая фирма (Каждый второй юрист INTELLECT удостоен личной рекомендации авторитетных российских и международных рейтингов юридических фирм: Chambers Europe, Chambers Global, Legal 500 EMEA, Best Lawyers, WTR 1000, «Право.Ru-300» www.intellect.law).
- 18.07.2018 - 04.06.2019 Стажер
- 24.02.2020 Младший юрист
- 25.02.2020 - 26.04.2022 Юрист
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