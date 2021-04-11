allex_brig

UI/UX-Дизайнер. Создание сайтов любых видов и сложности.

Доброго времени суток! Рад видеть вас в моем профиле! Меня зовут Александр. Я WEB-проектировщик и сертифицированный UI/UX-дизайнер из Санкт-Петербурга. Занимаюсь разработкой качественных продающих сайтов и их поддержкой.

Помогаю вашим клиентам увидеть какой классный у вас продукт! Я прекрасно понимаю, что современный UI/UX-дизайнер - это не художник. А современный сайт является неотъемлемой частью бизнес-процесса, то

есть напрямую влияет, сколько денег заработает его владелец.

На этой фриланс-бирже я недавно и у меня пока нет отзывов. Но можете быть уверены, что работа будет выполнена качественно и в назначенные сроки. В виде бонуса могу предложить бесплатный месяц сопровождения сайта после запуска.

Вам лучше заказать выполнение заказа у меня, если вам нужно:

- Качественная работа по разумной цене с соблюдением всех сроков;

- Вежливое общение и адекватность.

Еще плюсы работы со мной:

- Всегда онлайн, быстрая обратная связь;

- Могу обосновать каждое графическое или конструктивное решение;

- Широкий кругозор и возможность глубоко понять проблему заказчика.

Моя специализация:

1. Создание сайтов всех видов и любой сложности, преимущественно на конструкторах Tilda и Wordpress. Владею базовыми навыками верстки HTML / CSS + Bootstrap.

2. Графический дизайн в Adobe Photoshop и Figma.

Владею языками:

· Английский язык - продвинутый уровень;

· Немецкий язык – начальный уровень.

Пишите в любое время, отвечаю быстро. Буду рад сотрудничеству! Спасибо!