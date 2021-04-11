allex_brig

Александр Бригневич allex_brigallex_brig
Доброго времени суток! Рад видеть вас в моем профиле! Меня зовут Александр. Я WEB-проектировщик и сертифицированный UI/UX-дизайнер из Санкт-Петербурга. Занимаюсь разработкой качественных продающих сайтов и их поддержкой.
Помогаю вашим клиентам увидеть какой классный у вас продукт! Я прекрасно понимаю, что современный UI/UX-дизайнер - это не художник. А современный сайт является неотъемлемой частью бизнес-процесса, то
есть напрямую влияет, сколько денег заработает его владелец.
На этой фриланс-бирже я недавно и у меня пока нет отзывов. Но можете быть уверены, что работа будет выполнена качественно и в назначенные сроки. В виде бонуса могу предложить бесплатный месяц сопровождения сайта после запуска.
Вам лучше заказать выполнение заказа у меня, если вам нужно:
- Качественная работа по разумной цене с соблюдением всех сроков;
- Вежливое общение и адекватность.
Еще плюсы работы со мной:
- Всегда онлайн, быстрая обратная связь;
- Могу обосновать каждое графическое или конструктивное решение;
- Широкий кругозор и возможность глубоко понять проблему заказчика.
Моя специализация:
1. Создание сайтов всех видов и любой сложности, преимущественно на конструкторах Tilda и Wordpress. Владею базовыми навыками верстки HTML / CSS + Bootstrap.
2. Графический дизайн в Adobe Photoshop и Figma.
Владею языками:
· Английский язык - продвинутый уровень;
· Немецкий язык – начальный уровень.
Пишите в любое время, отвечаю быстро. Буду рад сотрудничеству! Спасибо!