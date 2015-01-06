allexpetrov

Алексей Петров allexpetrov

 
33 года
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Обо мне

Меня зовут Алексей.  Мне 23 года и я из города Рига, Латвия. Имею образование в сфере IT-технологий и почти 3 года непрерывной практики как инжинер/руководитель проектами. 

Увлекаюсь новинками, пишу обзоры. Последний обзор на технику был сделан для компании Vertu. Так же есть обзоры на Samsung Galaxy Note4, Just5 Spacer, Xperia Z1 и т.д. 

Являюсь создателем сайта рекомендаций esiesaku.lv 

Интересуюсь в руководстве проектов, написании обзоров, контент-менеджменте, но всегда открыт для любых интересных предложений. Являюсь активным пользователем технологий и имею в наличии смартфон Galaxy Note4 с постоянным выходом в интернет, большим экраном.

Владею Русским, Латышским и Английским языками.

С уважением ,

Алексей. 