allexpetrov

Обо мне

Меня зовут Алексей. Мне 23 года и я из города Рига, Латвия. Имею образование в сфере IT-технологий и почти 3 года непрерывной практики как инжинер/руководитель проектами.

Увлекаюсь новинками, пишу обзоры. Последний обзор на технику был сделан для компании Vertu. Так же есть обзоры на Samsung Galaxy Note4, Just5 Spacer, Xperia Z1 и т.д.

Являюсь создателем сайта рекомендаций esiesaku.lv

Интересуюсь в руководстве проектов, написании обзоров, контент-менеджменте, но всегда открыт для любых интересных предложений. Являюсь активным пользователем технологий и имею в наличии смартфон Galaxy Note4 с постоянным выходом в интернет, большим экраном.

Владею Русским, Латышским и Английским языками.

С уважением ,

Алексей.