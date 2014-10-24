allga_z

Ольга allga_z

 
39 лет
12 лет на фриланс-бирже
Была
11 лет назад
Стильный европейский дизайн по умеренным ценам.

Сайт под ключ от 9000 р.

Дизайн главной от 4500 р.

Внутренние от 600 р.

Баннер/шапка сайта от 1000 р.

Портфолио здесь http://turakuloff.com.ua/portfolio

и здесь https://www.fl.ru/users/allga_z/

Уважаемые заказчики!

Я работаю по строго оговоренному ТЗ.

Все доработки, не входящие в техническое задание делаются по дополнительному обоюдному соглашению, за дополнительную плату!

Начинаю работу только после внесения предоплаты 50% либо открытия СБР.

Не участвую в конкурсах и не делаю тестовые задания.

Принимаю оплату через вебмани, киви, яд и на карту Приват-банка (Украина).

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Создание интернет-магазина

    $200

    Нужен интернет-магазин. Продавать будем косметику. По цмс опенкарт. Шаблон бесплатный этот: www.themelock.com/ecommer... Структура главной прикреплена снизу к проекту. (Обратите внимание!!!) Нужны фильтры, примерно как здесь parfums.ua/ Также нужна возможность оставить отзыв ...

    Opencart
    Интернет-магазины1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

Отзывы фрилансеров

CamareiArts
Сергей 
31 год
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
27 отзывов(-1)
$200
10 баллов
11 лет назад
Создание интернет-магазина
Opencart
Хорошая заказчица, всегда на связи и приятный в общении человек. Порадовал серёзный подход к проекту и лояльное отношение к исполнителю. Только хорошие рекомендации, надеюсь на дальнейшее сотрудничество
Отличный исполнитель. Знает опенкарт на ура, предложил добавить кучу дополнительных фишек для магазина, о которых я даже и не догадывалась. Видно, что работает не первый год и знает свою работу на все сто. Рекомендую к сотрудничеству, буду обращаться еще ))))
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