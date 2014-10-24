Нужен интернет-магазин. Продавать будем косметику. По цмс опенкарт. Шаблон бесплатный этот: www.themelock.com/ecommer... Структура главной прикреплена снизу к проекту. (Обратите внимание!!!) Нужны фильтры, примерно как здесь parfums.ua/ Также нужна возможность оставить отзыв ...
Стильный европейский дизайн по умеренным ценам.
Сайт под ключ от 9000 р.
Дизайн главной от 4500 р.
Внутренние от 600 р.
Баннер/шапка сайта от 1000 р.
Портфолио здесь http://turakuloff.com.ua/portfolio
и здесь https://www.fl.ru/users/allga_z/
Уважаемые заказчики!
Я работаю по строго оговоренному ТЗ.
Все доработки, не входящие в техническое задание делаются по дополнительному обоюдному соглашению, за дополнительную плату!
Начинаю работу только после внесения предоплаты 50% либо открытия СБР.
Не участвую в конкурсах и не делаю тестовые задания.
Принимаю оплату через вебмани, киви, яд и на карту Приват-банка (Украина).
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заказов с исполнителем
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- $200Интернет-магазины1 исполнительЗавершен11 лет назад
Отзывы фрилансеров
$200
10 баллов
11 лет назад
Opencart
Хорошая заказчица, всегда на связи и приятный в общении человек. Порадовал серёзный подход к проекту и лояльное отношение к исполнителю. Только хорошие рекомендации, надеюсь на дальнейшее сотрудничество
Ответный отзыв
Отличный исполнитель. Знает опенкарт на ура, предложил добавить кучу дополнительных фишек для магазина, о которых я даже и не догадывалась. Видно, что работает не первый год и знает свою работу на все сто. Рекомендую к сотрудничеству, буду обращаться еще ))))