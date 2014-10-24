Отличный исполнитель. Знает опенкарт на ура, предложил добавить кучу дополнительных фишек для магазина, о которых я даже и не догадывалась. Видно, что работает не первый год и знает свою работу на все сто. Рекомендую к сотрудничеству, буду обращаться еще ))))