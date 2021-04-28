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Компания ООО "Винсера" была основана 15 февраля 2010 года. На сегодняшний день мы входим в 5-ку крупнейших поставщиков воротных систем, перегрузочных систем, автоматики, парковочных систем в Республике Беларусь. Наша компания имеет собственные монтажные и сервисные бригады, большой склад автоматики и комплектующих, собственное производство уличных ворот. С каждым годом мы стараемся предлагать все более высокий уровень обслуживания наших клиентов.