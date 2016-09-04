Я МОГУ!!!
ЗДРАВСТВУЙТЕ!
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1. Набор текстов любого объема и сложности
Работала секретарем в университете,хорошие навыки работы с Word, Excel. Высокая скорость печати......φ(︶▽︶)φ....
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2. Работа в Adobe Photoshop
(⊃｡•́‿•̀｡)⊃:｡･:*:･ﾟ’★,｡･:*:･ﾟ’☆восстановление старых фото,обработка.
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3. Наполнение сайтов. Опыт: Менеджер интернет-магазина
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