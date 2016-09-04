allibi

Альбина allibi

 
35 лет
9 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
Я МОГУ!!!

ЗДРАВСТВУЙТЕ!

--------------------------------------------------------------------------------------------

1. Набор текстов любого объема и сложности

Работала секретарем в университете,хорошие навыки работы с Word, Excel. Высокая скорость печати......φ(︶▽︶)φ....

--------------------------------------------------------------------------------------------

2. Работа в Adobe Photoshop

(⊃｡•́‿•̀｡)⊃:｡･:*:･ﾟ’★,｡･:*:･ﾟ’☆восстановление старых фото,обработка. 

--------------------------------------------------------------------------------------------

3. Наполнение сайтов.  Опыт: Менеджер интернет-магазина 

--------------------------------------------------------------------------------------------