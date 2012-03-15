allla-allla

Пишу от души, но с учетом всех требований заказчика.

Тематика самая разнообразная. Могу в короткие сроки освоить новый материал, поэтому предпочитаю длительное сотрудничество и объемные заказы.

Что касается расценок, то:

рерайт с Вашим исходником - 60 руб.,

рерайт без исходника - 80 руб.,

копирайт - 100 руб.,

сео - 120 руб., все за 1 тыс. ЗПБ.

Суточное объемы:

простой рерайт с исходником - 15 -20 тыс. ЗПБ,

рерайт на специфические тематики и копирайт - около 10 тыс. ЗПБ,

сео - 5-10 тыс. ЗПБ.

Все зависит от моей занятости на момент заказа.

Готова рассмотреть разные предложения.

Среди моих заказчиков были или есть:

www.free-leech.ru - Торренты и новости кино

www.profpanel.ru - Сэндвич панели с наполнителем из пенополиуретана

www.standartpark-spb.ru - Производство и продвижение новых технологий в сфере обустройства территорий

Имею 2 высших образования: технико-экономическое и гуманитарное. Много путешествую, люблю читать и познавать новое. Буду рада знакомству с интересными заказчиками и новыми сайтами.

Меня можно найти по адресу: [email protected]

Отвечаю всегда и всем!