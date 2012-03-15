allla-allla

Тематика самая разнообразная. Могу в короткие сроки освоить новый материал, поэтому предпочитаю длительное сотрудничество и объемные заказы.
Что касается расценок, то:
рерайт с Вашим исходником - 60 руб.,
рерайт без исходника - 80 руб.,
копирайт - 100 руб.,
сео - 120 руб., все за 1 тыс. ЗПБ.
Суточное объемы:
простой рерайт с исходником - 15 -20 тыс. ЗПБ,
рерайт на специфические тематики и копирайт - около 10 тыс. ЗПБ,
сео - 5-10 тыс. ЗПБ.
Все зависит от моей занятости на момент заказа.
Готова рассмотреть разные предложения.
Среди моих заказчиков были или есть:
www.free-leech.ru - Торренты и новости кино
www.profpanel.ru - Сэндвич панели с наполнителем из пенополиуретана
www.standartpark-spb.ru - Производство и продвижение новых технологий в сфере обустройства территорий
Имею 2 высших образования: технико-экономическое и гуманитарное. Много путешествую, люблю читать и познавать новое. Буду рада знакомству с интересными заказчиками и новыми сайтами.
Меня можно найти по адресу: [email protected]
Отвечаю всегда и всем!