Мне довелось работать со многими компаниями и командами стартапов
за последние 12 лет и успешно запустил множество
веб-сайтов и мобильных приложений.
Я также работал директором по технологиям в компании Wild World, помогая командам создавать успешные административные порталы, генерирующие
более 1,5 миллионов в год. От кодирования до управления, я всегда был основным членом
продукта, со своими навыками решения проблем, вау-фактором и
навыки наставничества. Организованный, склонный к сотрудничеству и высококвалифицированный full stack разработчик
с 10+ годами профессионального опыта в динамичной и
динамичной и зависящей от сроков рабочей среде. Самомотивированный и самообучаемый
профессионал, которому нравится решать проблемы.
Я искал возможность продемонстрировать свои навыки и
испытать то, до чего я доросла за 10+ лет. И я очень люблю учиться новому, например, новым технологиям, новой культуре и всему новому от талантливых ребят в мире.
Я гибкий в рабочих часах и могу работать в любом часовом поясе.
Мои навыки :
-Blockchain
-Solidity
-Smart Contract
-Remix
-Hardhat
-Truffle
-Solana / Rust
-Web3 / Ether.js
-Go-Ethereum/ TokenICO Defi / DEX / CEX/Dapp
-NFT Staking, Marketplace
-Bot Development
-React.js / Next.js /Redux
-Angular / Nest.js
-Vue.js / Nuxt.js
-React Native / Android
-Javascript / TypeScript
-Bootstrap / TailwindCSS
-HTML / Material UI
-SCSS / LESS / CSS
-Anti-Design
-C / C++ / C# / Unity Wordpress / Shopify
-Node.js / Express.js
-Python / Django
-PHP / Laravel / Symfon
-Ruby on Rails / Java
-Firebase / Golang
-MongoDB / MySQL
-PostgreSQL / SQL
-Git / Agile,Scrum/TDD
-Apache / Nginx / SVN
-AWS / Google API /Jira
-REST API / NPM
-NETLIFY / VERCEL
Языки :
Русский - родной
Английский - C1