FULL STACK & BLOCKCHAIN ENGINEER

Мне довелось работать со многими компаниями и командами стартапов

за последние 12 лет и успешно запустил множество

веб-сайтов и мобильных приложений.

Я также работал директором по технологиям в компании Wild World, помогая командам создавать успешные административные порталы, генерирующие

более 1,5 миллионов в год. От кодирования до управления, я всегда был основным членом

продукта, со своими навыками решения проблем, вау-фактором и

навыки наставничества. Организованный, склонный к сотрудничеству и высококвалифицированный full stack разработчик

с 10+ годами профессионального опыта в динамичной и

динамичной и зависящей от сроков рабочей среде. Самомотивированный и самообучаемый

профессионал, которому нравится решать проблемы.

Я искал возможность продемонстрировать свои навыки и

испытать то, до чего я доросла за 10+ лет. И я очень люблю учиться новому, например, новым технологиям, новой культуре и всему новому от талантливых ребят в мире.

Я гибкий в рабочих часах и могу работать в любом часовом поясе.

Мои навыки :

-Blockchain

-Solidity

-Smart Contract

-Remix

-Hardhat

-Truffle

-Solana / Rust

-Web3 / Ether.js

-Go-Ethereum/ TokenICO Defi / DEX / CEX/Dapp

-NFT Staking, Marketplace

-Bot Development

-React.js / Next.js /Redux

-Angular / Nest.js

-Vue.js / Nuxt.js

-React Native / Android

-Javascript / TypeScript

-Bootstrap / TailwindCSS

-HTML / Material UI

-SCSS / LESS / CSS

-Anti-Design

-C / C++ / C# / Unity Wordpress / Shopify

-Node.js / Express.js

-Python / Django

-PHP / Laravel / Symfon

-Ruby on Rails / Java

-Firebase / Golang

-MongoDB / MySQL

-PostgreSQL / SQL

-Git / Agile,Scrum/TDD

-Apache / Nginx / SVN

-AWS / Google API /Jira

-REST API / NPM

-NETLIFY / VERCEL

Языки :

Русский - родной

Английский - C1