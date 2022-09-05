Веб- дизайнер

Меня зовут Алина. Я веб-дизайнер, в моем портфолио есть работы и с которыми можете ознакомиться ниже. Опыт работы в дизайне от 3 месяцев. Я занимаюсь разработкой лендингов, многостраничных сайтов, сайты визитки, а также создам для вас презентацию, инфографика, оформлю гайды и чек-листы. При создании сайта я провожу анализ конкурентов, чтобы сделать ваш сайт более продающим и цепляющим, изучаю потребности клиентов ниши, чтобы сайт отвечал запросам пользователей и был прост и понятен