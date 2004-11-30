Дизайнер карточек для маркетплейсов
Привет👋🏼 ,милый заказчик ,меня зовут Алина и мне 19 лет я могу для тебя сделать карточку на твой товар на любой маркетплейс, я новичок в этом деле , но сразу скажу что у меня хорошо получается.🙂
Беру предоплату , если вам не понравится карточка для вашего товара, я без проблем верну вам деньги назад, но делаю всегда на высшем уровне для вас.☺️
Работу обычно обсуждаю в Telegram
@allliinkaaay
Я против войны в Украине!
Дизайн продукции
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$7/час
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