Дизайнер карточек для маркетплейсов

Привет👋🏼 ,милый заказчик ,меня зовут Алина и мне 19 лет я могу для тебя сделать карточку на твой товар на любой маркетплейс, я новичок в этом деле , но сразу скажу что у меня хорошо получается.🙂

Беру предоплату , если вам не понравится карточка для вашего товара, я без проблем верну вам деньги назад, но делаю всегда на высшем уровне для вас.☺️

Работу обычно обсуждаю в Telegram

@allliinkaaay