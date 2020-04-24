Таргет, создание и ведение групп в соцсетях
Привет!
Хочешь начать но не знаешь с чего? Не беда!
"Академия МегаРоста" готова помочь тебе и оказать некоторые услуги.
Наша команда поможет тебе:
-создать группу с нуля,и некоторое время будет вести её.
-оформить дизайн группы в едином стиле.
-создание товаров
- организовать первичное наполнение постов
- таргет и еще многое другое)
Зачем тебе тратить время, если мы,КОМАНДА ПРОФЕССИОНАЛОВ, МОЖЕМ СДЕЛАТЬ ВСЕ БЫСТРО И КАЧЕСТВЕННО,ведь это наша робота)
За прайсом обращайтесь в телеграм @alllndra
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