Таргет, создание и ведение групп в соцсетях

Привет!

Хочешь начать но не знаешь с чего? Не беда!

"Академия МегаРоста" готова помочь тебе и оказать некоторые услуги.

Наша команда поможет тебе:

-создать группу с нуля,и некоторое время будет вести её.

-оформить дизайн группы в едином стиле.

-создание товаров

- организовать первичное наполнение постов

- таргет и еще многое другое)

Зачем тебе тратить время, если мы,КОМАНДА ПРОФЕССИОНАЛОВ, МОЖЕМ СДЕЛАТЬ ВСЕ БЫСТРО И КАЧЕСТВЕННО,ведь это наша робота)

За прайсом обращайтесь в телеграм @alllndra