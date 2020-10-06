Специалист в сфере медиа, корреспондент новостей, автор текстов

- Работаю корреспондентом службы новостей на телеканале. Обладаю навыком быстрого написания текстов без грамматических и пунктуационных ошибок.

- Имею опыт работы со звукозаписью: озвучиваю собственные репортажи и другие проекты телеканала.

- Предыдущая должность - PR-менеджер в компании, занимающейся event-бизнесом. - Имею опыт ведения и продвижения соцсетей. Знаю, как работать в приложениях по монтажу видео и обработке фото

- Ответственно подхожу к работе

- Умею смешно шутить (иногда)