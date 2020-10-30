Опытный бухгалтер

Опыт работы бухгалтером более 20 лет из них главным бухгалтером проработала 8 лет. Знание все участков бухгалтерского учета. Уверенное знание систем налогообложения: Упрощенная система налогообложения "доходы минус расходы", "доходы", ОСНО. Высшее бухгалтерское образование.

Большой опыт работы бухгалтером в различных сферах деятельности: производство, оптовая и розничная торговля, услуги.

Качественно и ответственно выполняю свою работу.

Личные качества: целеустремленная, организованная.лтер